Torino, lite con connazionale: egiziano accoltellato

Una lite in strada è degenerata in un’aggressione a colpi di coltello. È quanto accaduto nella periferia nord di Torino, nella serata del 19 maggio

Stando a una prima ricostruzione, i protagonisti della vicenda sono due uomini, entrambi di nazionalità egiziana, che da tempo vivono insieme come coinquilini. Uno ha 56 anni, l’altro 51. La discussione sarebbe iniziata in casa e poi proseguita in strada, dove i due si sono insultati e spintonati, finché il 56enne ha estratto un coltello e ha colpito il coinquilino, ferendolo al costato davanti agli occhi dei passanti.

Allertati da alcune persone che hanno assistito alla scena, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i soccorritori del 118. L’aggressore è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate, mentre la vittima è stata trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino: non sarebbe in pericolo di vita.

/www.today.it – foto repertorio LaPresse