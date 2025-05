Nel furgone con 9 bici di valore rubate, arrestato serbo

PADOVA, 22 MAG – La Squadra Mobile della Questura di Padova ha sottoposto a fermo per ricettazione un cittadino serbo di 52 anni, giunto da poche ore a Padova, che avrebbe dovuto prelevare e portare nel Paese balcanico bici di valore rubate. Il provvedimento, eseguito il 16 maggio e reso noto oggi, è stato convalidato il 19 maggio dal Gip, che ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.

Un cittadino austriaco aveva denunciato il furto della sua bicicletta, da poco acquistata per 2.800 euro, a Salisburgo. Era riuscito ad attivare il dispositivo “Airtag” che ha localizzato la bici a Padova. Gli investigatori hanno individuato il furgone che trasportava la due ruote mentre si spostava da Pontevigodarzere (Padova) verso la provincia di Vicenza, e lo hanno bloccato alla Stazione di Thiene (Vicenza), con il cittadino serbo alla guida, che si dichiarava autotrasportatore. A bordo del mezzo c’erano 9 biciclette, in parte già “cannibalizzate” e chiuse in grossi sacchi neri.

Grazie alla collaborazione della Polizia di Salisburgo, gli agenti hanno accertato che nello stesso condominio dove abitava il derubato, nella stessa notte tra il 13 e il 14 maggio, erano stati sottratti altre due bici del valore di circa 4.000 euro ciascuna. Erano tra quelle a bordo del furgone fermato, che è così stato sequestrato.

Il 16 maggio è stato individuato il proprietario di una bici dal valore di 8.000 euro che si trovava sul furgone e che era stata sottratta dal garage di un’abitazione in zona Arcella. Sono ora in corso gli accertamenti della Mobile per risalire alla provenienza dell’altra refurtiva. (ANSA).