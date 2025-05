Manfredi (Pd): ‘al lavoro per rafforzare le edicole’

ROMA, 21 MAG – C’è un lavoro in corso per rafforzare “una diversificazione delle edicole, dobbiamo inventarci qualche soluzione alternativa per far arrivare il quotidiano nei piccoli centri, ci sono funzioni mai attivate ma possibili, ci siamo lavorando”. Lo ha detto il presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, alla firma del protocollo tra Anci e Fnsi.

“Dove arriva l’informazione arriva e si difende la democrazia. – ha aggiunto – Questa collaborazione tra Fnsi e i Comuni è un presidio democratico, abbiamo oltre 8mila Comuni non sempre con il Comune c’è la stampa e la sua diffusione, questo lavoro fatto insieme è un seme importante, significa fare qualcosa, lavoriamo sulla diffusione dell’informazione”. (ANSA)