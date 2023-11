Armi all’Ucraina, Kuleba: ‘UE in ritardo sulla consegna’

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ribadisce che la Ue è in ritardo sulla consegna di un milione di proiettili di artiglieria. Il capo della diplomazia ucraina ritiene che il problema non sia la mancanza di volontà politica nell’Ue, ma quello dell’industria della difesa e “molte questioni come la burocrazia e la mancanza di sinergia”.

“L’Unione Europea sta lavorando per porre rimedio a questi problemi, ed è per questo che, mentre ero a Berlino, ho chiesto all’Ue di sviluppare una politica coerente nel campo delle industrie della difesa”, ha aggiunto Kuleba. “Ma abbiamo bisogno di azioni più rapide. E apprezziamo davvero il sostegno dell’Unione Europea, ma li spingeremo su questo”. ADNKRONOS