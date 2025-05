Lariano in lutto: 11enne muore per malore improvviso

Un bambino di 11 anni è morto a Lariano a causa di un malore improvviso, mentre si trovava a casa con la madre e il fratellino. Nonostante i tentativi di rianimazione della madre, del 118, dei Carabinieri e l’arrivo dell’eliambulanza, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto ieri intorno a mezzogiorno in via Garibaldi. Il corpo è stato trasferito all’ospedale Paolo Colombo di Velletri e l’ASL Roma 6 valuterà l’eventuale autopsia.

L’intera comunità è sotto shock, stretta nel dolore per una perdita così improvvisa. Il sindaco Francesco Montecuollo ha espresso il cordoglio della città, ricordando Ryan con profondo rispetto e commozione.

In paese regna un silenzio irreale, mentre amici, conoscenti e vicini si stringono alla famiglia in un abbraccio collettivo. La tragedia ha lasciato un vuoto enorme e un senso di impotenza difficile da colmare.

www.latinaoggi.eu