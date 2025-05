Comune Pisa: un milione di euro per 63 nuove telecamere

“una cintura di occhi elettronici che chiude ad anello tutti gli accessi alla città”

Un avanzato sistema elettronico di vigilanza e di lettura targhe per potenziare la sicurezza e il controllo del territorio. Sono cominciati nelle settimane scorse i lavori per l’installazione di 63 telecamere per la lettura targhe, che saranno posizionate in tre aree strategiche del territorio comunale, in modo da coprire tutti gli accessi alla città da Pisa Nord, Pisa Sud e Pisa Est (Coltano).

Queste 63 telecamere si sommano agli 8 dispositivi elettronici già presenti se si proviene da Pisa Ovest, cioè dal litorale. Una volta attivate, tutte le telecamere saranno collegate con le centrali operative delle forze dell’ordine.

L’intervento, suddiviso in tre lotti e finanziato con 1.040.000 euro dall’amministrazione comunale, è realizzato da Pisamo, che ha seguito anche la procedura di appalto. Il nuovo sistema consentirà un controllo più efficiente degli accessi in città, rafforzando le attività di prevenzione, sicurezza stradale e supporto investigativo.

“Come amministrazione comunale – spiega il sindaco Michele Conti – abbiamo investito una cifra importante per formare una cintura di occhi elettronici che chiudesse ad anello tutti gli accessi alla città. Le telecamere a lettura targhe, già installate sul Litorale e in altre zone della città, si stanno dimostrando di estrema utilità nelle operazioni di controllo del territorio e di ausilio alle operazioni investigative delle forze dell’ordine, perché, in caso di necessità, permettono di monitorare gli accessi e le uscite dalla città in maniera certa, consentendo l’identificazione dei mezzi in circolazione”.

“Con l’installazione di queste nuove 63 telecamere saremo in grado di coprire tutti i quartieri che segnano l’accesso alla città: Porta a Lucca, Porta Nuova, Ghezzano-La Fontina, Cisanello, Riglione-Oratoio, San Giusto-Aeroporto, Ospedaletto–Sant’Ermete e Coltano, mentre dalla parte del litorale e di San Piero a Grado sono già state installate. Con l’installazione delle nuove telecamere di lettura targhe e di videosorveglianza il numero totale di dispositivi presenti in città salirà a 263 (164 telecamere di videosorveglianza e 99 per la lettura targhe): un sistema di controllo del territorio a disposizione dell forze dell’ordine che assicura una copertura capillare e completa degli accessi città”.

