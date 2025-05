Boldrini a Rafah: “Il silenzio dell’Europa è complicità”

“L’immobilismo dei leader europei è complice dello sterminio del popolo palestinese. Oggi la carovana “Gaza oltre il confine” è arrivata al valico di Rafah, che però è rimasto sigillato: nessuno entra e nessuno esce. Non solo non hanno fatto passare noi, ma non entra un chicco di grano né un litro d’acqua, né un farmaco”. Lo dichiara da Rafah Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

“Mentre eravamo sul versante egiziano del valico, abbiamo sentito, per tutto il tempo, il boato delle bombe che continuavano a cadere sulla Striscia sapendo che questo significava altri morti, altra distruzione – racconta Boldrini. Siamo venuti qui per rompere il silenzio sul massacro del popolo palestinese pianificato da Netanyahu e dal suo governo. Un silenzio che è anche dei vertici dell’Ue e di quasi tutti i capi di stato e di governo”. ”

Ma il silenzio è complicità. Tutti devono prendere le distanze, condannare l’operato del governo israeliano e fare tutto il possibile per impedirgli di continuare questo sterminio. Bisogna sospendere l’accordo di associazione tra Ue e Israele, fermare il commercio di armi con Tel-Aviv, mettere le sanzioni a Netanyahu e al suo governo, chiedere il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas e riconoscere lo Stato di Palestina. L’opinione pubblica chiede a gran voce di fermare Netanyahu e non può restare inascoltata”.

