Frosinone, ritrovata la 12enne scomparsa: “Voglio tornare in Ucraina”

“Voglio tornare da mio papà in Ucraina”. Lo avrebbe ribadito più volte la 12enne Valeria Movchan, figlia di un militare che sta combattendo contro la Russia, prima di far perdere le sue tracce a Ceccano, in provincia di Frosinone. La ragazzina sarebbe scomparsa nel pomeriggio di domenica e nella mattinata di lunedì i familiari, che da ore non riescivano a contattarla, hanno denunciato il fatto ai carabinieri.

Immediatamente in prefettura è stato avviato il piano per la ricerca delle persone scomparse. La ragazzina è stata ritrovata nel pomeriggio in un boschetto, sarebbe stata in evidente stato confusionale. Le condizioni di salute sarebbero buone.

La fuga senza cellulare e il sospetto dell’allontanamento volontario

La 12enne vive con la nonna in un appartamento nel centro di Ceccano. Sarebbe scomparsa lasciando a casa il cellulare. Il sospetto della nonna, che più volte l’ha sentita dire che voleva andare a trovare il padre in Ucraina, è che la ragazzina possa esser scappata per tentare di rientrare a Kiev. La prefettura ha allertato le diverse autorità, comprese quelle portuali e aeroportuali, per favorire eventuali controlli e verifiche su tutto il territorio e alle frontiere.

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