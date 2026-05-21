Modena, Boldrini: “Una gara terrificante a chi è più di destra”

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Laura Boldrini

“Una gara terrificante a chi è più di destra”. Laura Boldrini nell’intervista a #4disera

La deputata del Pd elogia il sindaco di Modena per come ha gestito la vicenda per dire no alla politica dell’odio e della paura. “Dobbiamo lavorare per una società inclusiva dove c’è posto per tutti nel rispetto gli uni degli altri. La cosa grave è che a destra adesso è cominciata una gara a chi è più di destra. C’è stata anche una conferenza stampa sulla remigrazione”….

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