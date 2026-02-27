Rubano 20mila euro tra Mac, cuffie e stilografiche: arrestati 4 peruviani

computer rubati

Computer di lavoro, ma anche cuffie, penne stilografiche, giacche e zaini. Tutto rubato mentre le vittime, nove dipendenti di una fintech milanese

MILANO – Quattro cittadini peruviani sono stati arrestati per furto aggravato in concorso dopo aver derubato i nove dipendenti di unâ€™azienda mentre brindavano in un locale del Mercato comunale di piazzale Lagosta. Nei guai due uomini e due donne tra i 30 e i 31 anni.

Il furto

Tutto Ã¨ iniziato quando gli agenti della squadra anti borseggi della sesta sezione della Squadra Mobile, impegnati in un servizio serale di contrasto ai reati predatori, hanno notato i quattro uscire dal Mercato comunale Isola di piazzale Lagosta e dirigersi velocemente a piedi verso via Zara con alcuni zaini. Poco dopo li hanno visti prelevare dei pc portatili dalle borse e gettare in strada vari oggetti.

Il blitz

Mentre alcuni poliziotti si sono recati allâ€™interno della struttura, dove diverse persone lamentavano la sparizione di borse e oggetti personali, altri hanno seguito i quattro. I sospetti sono saliti a bordo dellâ€™autobus della linea 92, ma sono stati fermati e controllati allâ€™altezza di viale Stelvio, angolo via Farini.

I quattro arrestati sono stati trovati in possesso di cellulari, capi di abbigliamento, cuffie, laptop, occhiali da vista e zaini per un valore complessivo di circa 20mila euro. Parte della refurtiva era stata sottratta allâ€™interno della struttura di piazzale Lagosta, altra poco prima in alcuni locali della zona Isola. Per questo motivo sono stati anche indagati per ricettazione.
