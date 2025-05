Bimba muore in ospedale nel Casertano, sequestrate cartelle

CASERTA – Una bimba di sei anni è morta all’ospedale di Marcianise, nel Casertano; la piccola era ricoverata in osservazione al pronto soccorso pediatrico, ed è deceduta la notte scorsa. Erano stati i genitori, originari di Santa Maria a Vico, a portarla in ospedale dopo che la bimba si era sentita male a casa, sembra durante la cena; la piccola era in cura già in un ospedale napoletano.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha sequestrato le cartelle cliniche dei due presidi ospedalieri, ed ha disposto l’autopsia sul corpo della piccola. In un messaggio postato sui social, il sindaco e l’Amministrazione ccomunale di Santa Maria a Vico hanno espresso “il più profondo cordoglio alla famiglia Avagliano e Vigliotti per la prematura scomparsa della piccola. In questo momento di grande dolore l’intera comunità si stringe con affetto alla famiglia, condividendo il peso di questa immensa sofferenza”. (ANSA)