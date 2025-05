Omicidio dopo una lite a Desenzano, fermato romeno

BRESCIA, 18 MAG – Un 28enne di origini romene è stato fermato dai carabinieri di Desenzano nel Bresciano con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Nella notte di giovedì durante una lite avrebbe colpito un cittadino marocchino di 46 anni facendolo cadere a terra. L’uomo, poi trovato riverso a terra, ha picchiato violentemente la testa. Ed è successivamente morto in ospedale a distanza di un giorno.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il 46enne marocchino aveva rubato da un mini market una confezione di pistacchi. Non è ancora chiaro se il motivo del litigio tra i due sia proprio legato al furto o se i due abbiano discusso per altri motivi. Di certo il 46enne aveva abusato di alcol nel corso della serata. Al 28enne i carabinieri sono arrivati grazie ai video alle telecamere in zona. (ANSA)