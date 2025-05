Migranti, 152 sbarcati a Lampedusa

Ore 14,44. Ventisei migranti, fra cui 5 donne e 4 minori, sono riusciti ad arrivare fino a Cala Pisana a Lampedusa dove subito dopo lo sbarco sono stati bloccati dai militari della guardia di finanza. Hanno riferito di essere originari di Eritrea, Yemen, Etiopia, Egitto, Siria e d’essere partiti ieri sera da Khoms in Libia, pagando 7 mila dollari. Il barchino di 8 metri è stato posto sotto sequestro.

Ore 10,30. Quattro sbarchi, con un totale di 152 migranti, fra la notte e la mattinata, a Lampedusa. A soccorrere i natanti, partiti dalla Libia, sono state le motovedette della Capitaneria di porto, della guardia di finanza e di Frontex. A bordo da un minimo di 21 ad un massimo di 54 sedicenti egiziani, eritrei, pakistani, etiopi, marocchini e sudanesi, fra cui donne e bambini.

I migranti sbarcati hanno riferito d’aver pagato da un minimo di 2.500 dollari fino 7mila per la traversata. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove al momento ci sono 407 ospiti. Per la tarda mattinata è stato disposto il trasferimento di 112 persone con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.

