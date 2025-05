Clochard picchiato e rapinato a Roma, arrestata straniera

I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto una 38enne del Congo, gravemente indiziata del reato di rapina commessa ai danni di un clochard 56enne italiano

La vittima ha denunciato ai Carabinieri che, in piena notta, mentre si trovava in piazza dei Cinquecento, era stato avvicinato da una donna che, dopo avergli proposto l’acquisto di generi alimentari, lo aveva aggredito con calci e pugni, sottraendogli lo zaino, contenente denaro contante e telefono cellulare, per poi allontanarsi. L’uomo ha affermato di essersi poi recato autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni” dove è stato medicato per le contusioni riportate e dimesso con 10 giorni di prognosi.

I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno avviato una mirata attività d’indagine e, grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza e al termine del riconoscimento fotografico fatto dalla vittima, hanno identificato la donna, rintracciata nel pomeriggio successivo nei pressi del mercato Esquilino. L’indagata è stata trovata ancora con gli stessi abiti e in possesso di una parrucca con trecce che indossava al momento del delitto. La donna è stata condotta nel carcere di Rebibbia, dove il Tribunale di Roma ha convalidato il fermo e disposto per lei l’obbligo di dimora.

