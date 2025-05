Trump: “Senza gli Usa l’Europa parlerebbe tedesco”

“Senza l’intervento degli Stati Uniti, i Paesi europei parlerebbero tedesco”

A dirlo – nel corso di un intervento a Doha, in Qatar – è il presidente Usa Donald Trump, che ha ribadito di voler istituire una festa nazionale per la vittoria sulla Germania nazista e ironizzando sul fatto che anche la Francia la festeggia, l’8 maggio. “Tutti hanno festeggiato tranne noi, e siamo noi ad aver vinto la guerra! Abbiamo vinto la guerra. E loro ci hanno aiutato; ma senza di noi, non avrebbero vinto la guerra, parleremmo tutti tedesco. Lo sapete, vero?

Senza di noi, parlerebbero tedesco, forse anche un po’ giapponese”, ha aggiunto. “Amiamo la Francia, giusto? Ma penso che abbiamo fatto un po’ di più per vincere la guerra rispetto alla Francia, non è vero? Siete d’accordo? Sapete, non vorrei fare il saputello, ma quando Hitler fece il suo discorso alla Torre Eiffel, direi che non fu proprio l’ideale”.

“E ho telefonato al presidente Macron – un bravo ragazzo, tra l’altro – ‘Donald, stiamo festeggiando la nostra vittoria sui tedeschi’. Oh, che meraviglia! Non ci prendiamo il merito di quello che facciamo. E ho detto, al diavolo, tutti i paesi con cui ho parlato la scorsa settimana stanno festeggiando la guerra tranne noi: non è terribile?”. (askanews)