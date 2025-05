Fratoianni: ‘bandiera palestinese alle finestre della sede di Sinistra italiana’

“Oggi abbiamo voluto, esponendo le bandiere dello Stato di Palestina dalle finestre della nostra sede nazionale davanti al Senato, fare un piccolo gesto simbolico ma che è anche un appello a tutti i cittadini del nostro Paese”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti in corso Rinascimento, a Roma, dopo aver partecipato all’esposizione della bandiera palestinese dalle finestre della sede nazionale di SI.

Fratoianni prosegue: “Un appello a chi non si rassegna all’orrore per quello che sta accadendo in Palestina e il genocidio in corso sulla pelle del popolo palestinese a Gaza: una bandiera alla finestra, su un balcone, ovunque. Un gesto, un segno per dire che non ci stiamo, non ci rassegniamo, per dire al nostro governo fate qualcosa per fermare questa strage infinita”. repubblica.it