Abbiategrasso, professoressa ferita da uno studente con un coltello

È stato bloccato lo studente 16enne che questa mattina ha aggredito una professoressa di 51 anni. E’ accaduto in una scuola di Abbiategrasso alle porte di Milano.

La donna è rimasta ferita a un braccio e alla testa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. La rassicurazione arriva dai sanitari del 118 Areu, intervenuti all’istituto scolastico con due automediche e due ambulanze. La donna è stata subito soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Lievi ferite anche per il ragazzo che l’ha aggredita: lo studente è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Milano. Sul posto i carabinieri che stanno raccogliendo elementi e testimonianze per ricostruire il caso.

Inizialmente si era parlato di una aggressione a colpi di pistola, ma dopo l’intervento dei carabinieri e dei soccorritori del 118 si è potuto accertare che il ragazzo aveva con sé una pistola giocattolo, con la quale avrebbe intimato ai compagni di uscire dall’aula, senza tuttavia ferire nessuno.

All’arrivo dei militari, il ragazzo non ha opposto alcuna resistenza e ha lasciato la pistola sul banco.

Valditara

“Oggi mi recherò ad Abbiategrasso dove è accaduto un fatto particolarmente inquietante”, ha affermato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo al Mind di Milano all’evento ‘Pact for Innovation’. “Dopo l’esperienza del Covid – ha sottolineato – gli episodi di bullismo si stanno moltiplicando, anche perché si è interrotta quella relazione interpersonale che è fondamentale nello sviluppo educativo”. ADNKRONOS