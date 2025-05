Sala: “Per la finale di Champions pensiamo di mettere maxi schermi”

“Stiamo discutendo con l’Inter, anche attraverso la Prefettura, quindi non è ancora una notizia ufficiale. Però c’è un’intenzione chiara di, anche in questo caso, mettere un maxi schermo a San Siro” per la finale di Champions. “Per garantire a decine di migliaia di persone di vedere la partita da San Siro, anche in una situazione più tranquilla”.

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo in diretta a Rtl 102.5. L’intenzione è di posizionare il maxi schermo a San Siro invece che in piazza Duomo “per motivi di ordine pubblico, perché San Siro è molto più semplice da controllare e poi c’è un tema di capienza perché l’accesso in piazza Duomo è molto più limitato”, ha precisato poi il sindaco, a margine della cerimonia dell’alzabandiera in occasione del 100° anniversario del Primo Comando Aeronautico a Milano.

“Ora sia io e che il prefetto ne stiamo parlando con l’Inter, io mi auguro che la cosa si faccia – ha proseguito – . Credo che sia una buona idea che appoggio e che sia nella volontà della Prefettura”. (ITALPRESS)