Roma, 30enne accoltellato in strada: è grave

Un uomo è stato accoltellato in strada a Roma ed è stato trovato in una di pozza di sangue

A rimanere gravemente ferito un 30enne, che è stato rinvenuto in via di Tor San Giovanni e che è stato trasportato in ospedale. Al momento è un vero proprio giallo ciò che è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 12 maggio. Secondo quanto appreso, intorno alle 15,30 è arrivata la segnalazione al 112 di una persone riversa a terra che era stata accoltellata all’altezza dell’addome.

Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi del personale medico, che hanno hanno accompagnato il 30enne al policlinico Umberto I, in codice rosso, per poi essere sottoposto a un intervento chirurgico.

Sulla vicenda indaga la polizia. Al momento non risulterebbero esserci delle videocamere di zona. Inoltre, per adesso, l’arma con cui è stato ferito il 30enne non è stata trovata.

www.romatoday.it