Picchia un carabiniere e tenta di rubargli la pistola: arrestato straniero

Sembrava una lite domestica come tante, quella segnalata martedì sera nel centro di Montichiari. Ma l’intervento dei carabinieri si è trasformato in pochi istanti in una scena da incubo: un 30enne ha aggredito i militari e ha cercato di impossessarsi dell’arma di ordinanza di uno di loro. Solo la reazione fulminea ha evitato il peggio.

L’intervento

Tutto è cominciato quando una telefonata ha allertato la centrale operativa del 112: in un’abitazione del paese era in corso una discussione tra un uomo e sua sorella. I toni erano accesi, la tensione carica di violenza. I carabinieri della stazione di Montichiari si sono subito precipitati sul posto per riportare la calma.

L’aggressione ai militari

Alla vista dei militari, il 30enne – un uomo di origini africane – ha reagito con un’aggressione. Dopo aver rifilato uno schiaffo a uno dei carabinieri, ha provato ad afferrare la pistola dalla fondina. Un gesto tanto folle quanto pericoloso.

La pattuglia ha immediatamente bloccato l’esagitato, prima che potesse ferire qualcuno o impossessarsi dell’arma. L’uomo è stato subito ammanettato e condotto in caserma.

L’arresto

Il 30enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il provvedimento è stato convalidato dall’autorità giudiziaria nelle ore successive. Nessuno dei militari ha riportato ferite gravi, ma resta la preoccupazione per quanto accaduto: il tentativo di sottrarre un’arma a un pubblico ufficiale rappresenta infatti uno dei reati più gravi. Ma proprio da Montichiari arriva un messaggio forte e chiaro: la divisa non si tocca.

