Milano, Sala: “bisogna usare di più i mezzi pubblici”

“Ci sono ancora troppe auto a Milano, bisogna usare di più i mezzi pubblici”, è quanto ha ribadito il sindaco Giuseppe Sala confermando l’impegno della sua amministrazione nel perseguire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. In occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, in corso nel capoluogo lombardo, il primo cittadino ha illustrato alcune delle iniziative messe in campo per rendere Milano una città più sostenibile, partendo da misure concrete, tra cui un deciso potenziamento del trasporto pubblico.

“Non riusciamo a convincere i milanesi a lasciare l’auto”

“Ci stiamo concentrando su azioni tangibili, come migliorare ulteriormente la rete dei mezzi pubblici, che già oggi è di altissimo livello”, ha dichiarato Sala. Tuttavia, ha ammesso che rimane ancora una certa resistenza culturale da parte della popolazione: “Nonostante l’eccellenza del nostro sistema di trasporto, non siamo ancora riusciti a convincere tutti i milanesi ad abbandonare l’auto e a preferire tram, metropolitane e autobus per i propri spostamenti quotidiani”.

Uno dei nodi centrali della sfida urbana è infatti la riduzione delle automobili circolanti. “Uno degli obiettivi strategici del Comune è quello di ridurre sensibilmente l’uso delle vetture private“, ha sottolineato Sala, evidenziando che attualmente il dato resta elevato: “Parliamo di 49 auto ogni 100 abitanti, un numero che consideriamo ancora troppo alto per una città che vuole diventare modello di sostenibilità”. Il sindaco ha inoltre evidenziato come, sebbene possano esserci modifiche e aggiustamenti nel breve periodo, la rotta da seguire sia ormai tracciata e non più negoziabile.

www.tgcom24.mediaset.it