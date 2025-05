Usa inviano F-16 dismessi in Ucraina

Gli Stati Uniti stanno inviando all’Ucraina F-16 dismessi dalla “discarica” della base aeronautica di Davis-Monthan come fonte di pezzi di ricambio. Lo scrive la rivista online americana The War Zone. Gli F-16 sono stati ritirati dal servizio e non sono idonei al volo. Mancano componenti critici come il motore o il radar e non possono essere ripristinati per l’uso operativo, scrive The War Zone.

https://t.me/letteradamosca/26624