Omicidio di Pierina Paganelli, Dassilva assolto

Louis Dassilva assolto e immediatamente liberato

E’ arrivata nel cuore della notte, dopo le 2 e dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di assise di Rimini la sentenza sull’omicidio di Pierina Paganelli, anziana vicina di casa dell’unico imputato, assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023.

Dassilva è uscito nella notte dal carcere di Rimini. Ad accoglierlo, la moglie Valeria Bartolucci che gli è corsa incontro per abbracciarlo. Poi Dassilva è stato accompagnato dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi in un domicilio diverso da quello di via del Ciclamino, per evitare l’assembramento dei giornalisti. Le sue prime parole: “È stata fatta giustizia, ha vinto solo la giustizia. È la rinascita della giustizia”. Davanti al carcere c’erano anche tutti i suoi sostenitori che hanno seguito l’udienza.

In Assise Dassilva, lungamente interrogato, ha ribadito la sua innocenza e rinnegato l’amore per Manuela (nuora di Pierina,), ammettendo due ulteriori relazioni oltre alla compagna in Senegal con cui ha due figli. “Valeria mi ha sempre perdonato lo avrebbe fatto anche stavolta”. Valeria ha atteso fino all’ultimo, gioendo per l’assoluzione, insieme ai suoi avvocati. ANSA