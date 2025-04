Minaccia moglie e figlio con una mannaia: arrestato straniero

Terrore in un appartamento nella zona di Torrevecchia dove un uomo, dopo aver impugnato una mannaia, ha minacciato di morte moglie e figlio

ROMA – I fatti hanno preso corpo in via Simone Mosca. Qui un 52enne originario delle Filippine è tornato a casa in evidente stato di alterazione psicofisica, presumibilmente perché aveva assunto sostanze stupefacenti. Dopodiché, ha pesantemente intimorito i suoi familiari. Sul posto così sono giunti i militari del Nucleo radiomobile. A loro le vittime hanno riferito di precedenti episodi di violenza e minacce mai denunciati.

L’esagitato è stato arrestato dai carabinieri

Il 52enne, trovato in possesso dell’arma e bloccato, è stato condotto nel carcere di Regina Coeli, a disposizione della magistratura che ha convalidato l’arresto. L’accusa è di maltrattamenti in famiglia.

www.romatoday.it – foto repertorio