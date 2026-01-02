Trascina la moglie per i capelli, poi picchia le figlie: arrestato albanese

Ubriaco fradicio e violento. Prima picchia la moglie e poi anche le figlie che cercavano di difendere la madre

È stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese (Milano), che lo hanno richiuso in carcere su disposizione della procura di Monza. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, nel comune dell’hinterland milanese.

Uomo picchia moglie e figlie

L’uomo, un albanese di 54 anni, con precedenti penali, è stato bloccato grazie alla segnalazione dei vicini di casa, allertati dalle urla delle figlie e della moglie del cinquantaquattrenne. Al loro arrivo, i militari sono stati accolti dall’uomo, evidentemente alterato dall’abuso di sostanze alcoliche.

Le violenze andavano avanti da tempo

Dopo avere picchiato la donna, l’uomo l’aveva trascinata per i capelli. Una violenza inaudita davanti alle figlie che, spaventate, avevano provato a salvare la mamma. Subendo a loro volta i maltrattamenti del papà. Le tre vittime hanno riferito che non era la prima volta che l’uomo si comportava così: le vessazioni contro le tre andavano avanti da tempo.

