Giuseppe Sala, sindaco di Milano, intervistato dai cronisti a riguardo, dal duomo dove ha partecipato alla messa di suffragio per Papa Bergoglio, si interroga sul significato del termine ‘sobrio’: “Non so cosa voglia dire esattamente sobrio, è il 25 aprile”, in fondo.

“Bisognerebbe chiederlo al governo- aggiunge- Detto ciò, bisognerà farlo ovviamente con il senso che ha il 25 aprile, con il ricordo di quello che è stato 80 anni fa. La manifestazione si farà”, ha comunque tirato le somme