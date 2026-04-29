Spari del 25 aprile, fermato 21enne della comunitÃ  ebraica

ImolaOggi CRONACA, News 2026

Anpi

Un giovane di 21anni, che sarebbe appartenente alla comunitÃ  ebraica, Ã¨ in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo e una donna, entrambi dell’Anpi, avvenuta il 25 aprile a Roma.

L’indagine Ã¨ coordinata dai pm dall’antiterrorismo della Capitale.Â I pm, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, contestano il reato di tentato omicidio al 21enne fermato per gli spari del 25 aprile.

Nelle contestazioni anche il reato di detenzione di armi. Il giovane sarebbe stato individuato dalla targa dello scooter da cui ha esploso i colpi con una pistola soft air. ANSA

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