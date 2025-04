Malore improvviso, 45enne si accascia e muore

Sono due le comunità che in queste ore piangono la scomparsa improvvisa e prematura di Alessandro Bressan. Da una parte gli amici e colleghi di Trieste dove il 45enne si era stabilito ormai da alcuni anni, dall’altra la comunità di Francenigo di Gaiarine, suo paese d’origine.

Domenica scorsa, 6 aprile, Bressan era appena tornato a Trieste dopo una trasferta di lavoro a Napoli. Prima di rientrare a casa un malore l’ha colto sulle scale del condominio dove viveva. Senza nemmeno il tempo di chiedere aiuto il 45enne si è accasciato sui gradini dove, poco dopo, ha perso la vita. Sulla salma del consulente informatico i familiari hanno chiesto venisse eseguita l’autopsia che ha stabilito come dietro al decesso ci fosse un arresto cardiaco.

Dopo il diploma di ragioniere all’istituto Marchesini di Sacile, Alessandro si era laureato in Economia internazionale a Trieste, città rimastagli nel cuore. Da vent’anni lavorava alla Incadea Italia srl, multinazionale triestina che opera nel settore informatico come fornitore di servizi automotive. I colleghi, informati della tragedia, hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo di Alessandro.

A piangerlo oggi mamma Fosca, il papà Armando, la sorella Laura con Christian, i nipoti Miriam e Francesco, gli zii e cugini. Mercoledì pomeriggio, 16 aprile, l’ultimo saluto nella chiesa arcipretale di San Tiziano a Francenigo alle 14.30. Le offerte raccolte saranno devolute alla scuola materna della frazione di Gaiarine, in un ultimo grande gesto di generosità da parte di Alessandro che riposerà nel cimitero della sua Francenigo.

