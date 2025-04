Palermo, tre extracomunitari evadono dal carcere minorile: due catturati

Evasione dal carcere minorile Malaspina di Palermo. Tre detenuti extracomunitari hanno segato le sbarre della cella e, intrecciando le lenzuola, si sono calati dal muro di cinta in via Cilea: due sono già stati arrestati e riportati nel penitenziario. Sono in corso le indagini per rintracciare il terzo minorenne ancora in fuga, con l’ausilio di un elicottero della polizia.

Dopo la cattura detenuto incendia la cella

Appena riportato in cella, uno dei detenuti ha appiccato un incendio e per protesta ha iniziato ad inveire contro gli agenti della polizia penitenziaria tirando le suppellettili e procurandosi con oggetti taglienti ferite nel corpo.

In carcere per rapina e droga

Il primo detenuto catturato, originario della Costa d’Avorio, è stato trovato in piazzale Giotto; il secondo, anche lui extracomunitario, si era nascosto all’interno di un cassonetto in zona policlinico. Due fuggitivi erano detenuti per rapina mentre il terzo per reati di droga. tgcom24.mediaset.it