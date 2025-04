Terrorismo, 23 arresti e oltre 80 espulsioni nel 2024

Ventitré arresti e oltre ottanta espulsioni: è il bilancio delle operazioni finalizzate al contrasto della minaccia del terrorismo internazionale nel corso del 2024

Tra le persone arrestate, 11 estremisti contigui al terrorismo di matrice jihadista; 11 riconducibili a formazioni terroristiche di matrice etnico-indipendentista e marxista-leninista e uno per traffico di armamenti di guerra e materiale dual use in violazione all’embargo internazionale.

Nello stesso contesto, in chiave di prevenzione della minaccia, sono state rimpatriate 82 persone ritenute pericolose per la sicurezza dello Stato, di cui 15 in esecuzione di provvedimenti emessi dal ministro dell’Interno, 39 dal prefetto, 14 dall’autorità giudiziaria, 9 dalla commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale e 5 respingimenti alla frontiera, ai sensi dell’articolo 10 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Sono alcuni dei numeri dell’attività operativa 2024 della Polizia di Stato, diffusi in occasione del 173esimo anniversario della fondazione. rainews.it