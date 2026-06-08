Rapine violente a Viareggio, arrestati tre nordafricani

Aggressioni a scopo di rapina sono avvenute nella serata di ieri a Viareggio (Lucca) ai danni di passanti sul lungomolo Corrado del Greco: a metterle a segno un gruppo di persone tre delle quali sono state poi arrestate dai carabinieri come spiega una nota dell’Arma.

Tra le vittime padre e figlio, colpito anche un uomo intervenuto in loro soccorso, secondo quanto riferito dai militari che parlano di “gravissimo episodio di violenza”.

La centrale operativa dei carabinieri ha ricevuto numerose segnalazioni intorno alle 20 riguardanti appunto un gruppo di persone che, “con particolare violenza, stava aggredendo i passanti per sottrarre loro effetti personali”.

All’arrivo delle pattuglie, due vittime – padre e figlio – presentavano “lesioni evidenti e sanguinanti riferendo di essere stati accerchiati e colpiti da un gruppo di nordafricani, che avevano sottratto lo smartphone del minore e la collana che indossava”. In particolare il giovane, “già debilitato da un recente intervento chirurgico e con un tutore ortopedico alla gamba, non aveva potuto difendersi. Un terzo cittadino, intervenuto in aiuto delle vittime, è stato a sua volta aggredito e rapinato della collana in oro che portava al collo”.

Raccolte le prime informazioni, i militari si sono diretti verso la stazione individuando tre uomini corrispondenti alle descrizioni fornite dalle vittime che stavano per partire. I tre, riconosciuti dalle vittime a seguito di identificazione fotografica, sono stati poi arrestati per rapina aggravata continuata, commessa in concorso con altri individui in via di identificazione. ANSA