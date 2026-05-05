Pesaro, terrorizzava residenti e negozianti: gambiano rimpatriato

Pesaro â€“ Paura tra stazione e centro, poi il rimpatrio: si chiude con un volo diretto in Gambia la vicenda che per giorni ha tenuto in tensione Pesaro e parte della costa fino a Cattolica. Un cittadino gambiano, identificato come J.B., Ã¨ stato rintracciato nella zona della stazione e rimpatriato dalla Polizia di Stato dopo una serie di episodi che avevano alimentato timori diffusi tra residenti e negozianti. Negli ultimi giorni lâ€™uomo era stato al centro di comportamenti giudicati di rilevante allarme sociale.

Revoca del permesso

Lâ€™Ufficio Immigrazione ha riesaminato la posizione dellâ€™uomo arrivando alla revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale a causa dei suoi precedenti e di una valutazione complessiva di pericolositÃ , con le esigenze di sicurezza pubblica ritenute prevalenti. Parallelamente Ã¨ partita la caccia allâ€™uomo. Squadra Mobile, Volanti e Immigrazione hanno lavorato fino allâ€™individuazione, avvenuta domenica pomeriggio proprio nei pressi della stazione ferroviaria. Fondamentale anche il lavoro sul fronte burocratico.

Il rimpatrio

Le autoritÃ hanno ottenuto il lasciapassare dal Paese dâ€™origine e coordinato le procedure necessarie per rendere possibile il rimpatrio. Un passaggio reso possibile anche grazie al supporto della Procura e del Tribunale di Pesaro, che hanno seguito passo dopo passo lâ€™iter fino alla sua conclusione. Oggi il Giudice di Pace ha convalidato lâ€™accompagnamento alla frontiera. Subito dopo, il trasferimento allâ€™aeroporto di Bologna e lâ€™imbarco su un volo diretto in Gambia, scortato da quattro operatori della Polizia di Stato.

www.ilrestodelcarlino.it