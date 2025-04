“Concerto satanico”: a Milano politici ed esorcisti contro artisti metal

È polemica a Milano per l’arrivo del tour “The Unholy Trinity 2025”, cioè “La Diabolica Trinità”, che vedrà esibirsi le band black e death metal Behemoth, Satyricon e Rotting Christ il 19 aprile all’Alcatraz

In una lettera indirizzata al sindaco, Giuseppe Sala, e al prefetto, Claudio Sgaraglia, i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia chiedono di annullare l’appuntamento del gruppo musicale, “noto per i suoi messaggi esplicitamente anticristiani e per la promozione di simboli e tematiche sataniche”. Contro il concerto è stata lanciata anche una petizione online ed è intervenuto un esorcista a spiegare “la pericolosità” di questo evento. Ma l’organizzazione tira dritto e, anzi, ha fatto sapere che a causa della grande richiesta di biglietti lo show si terrà sul palco principale del locale.

“È inaccettabile che in una città come Milano, culla della tradizione ambrosiana, il sindaco Sala autorizzi uno spettacolo che è contro i valori cristiani”, hanno fatto sapere i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia. “Fermiamo il concerto satanico” si intitola anche la petizione, rivolta al proprietario del locale, che sulla piattaforma online CitizenGo ha già raccolto migliaia di adesioni. E accusa “questa band demoniaca promuove apertamente il satanismo” con spettacoli “carichi di blasfemia”. Nel giro di poche ore è stata lanciata su Change.org una contro-petizione per rivendicare la libertà di poter assistere al concerto che si vuole.

Nella vicenda è intervenuta anche l’Associazione Esorcisti Italiani, tramite il vicepresidente padre Francesco Bamonte, che ha definito il concerto “un rituale satanico mascherato nel quale il demonio viene evocato e osannato mediante la blasfemia”. Parlando al sito “La nuova Bussola” il religioso ha avvertito che “partecipare a uno spettacolo dei Behemoth significa onorare il demonio in maniera diretta o indiretta, che lo si sappia o no. Il diavolo è l’anti-Dio, l’anti-Cristo”.

