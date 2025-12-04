Perugia, aggredisce prostituta che rifiuta rapporto sessuale: arrestato egiziano

Aggredisce e molesta una prostituta che rifiutava un rapporto sessuale

Un ragazzo di 24 anni di origini egiziane Ã¨ stato arrestato in flagranza di reato ed Ã¨ ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale e lesioni personali. L’intervento di un’amica Ã¨ stato provvidenziale per salvare la donna.Â La vicenda Ã¨ avvenuta in via Settevalli a Perugia, in Umbria.

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Perugia e delle stazioni di Castel del Piano e Corciano l’aggressione si sarebbe consumata dopo il rifiuto di un rapporto sessuale da parte della vittima, che Ã¨ stata quindi bloccata, insultata e palpeggiata dal 24enne mentre le stringeva con forza i polsi, provocandole lesioni lievi.

Un’amica della donna ha contattato il 112 permettendo l’intervento dei carabinieri che si trovavano nelle vicinanze per unâ€™attivitÃ di controllo del territorio. I militari hanno individuato e fermato il 24enne, rintracciato mentre tentava di nascondersi in un edificio adiacente. Il giovane Ã¨ stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale dellâ€™Arma, in attesa dellâ€™udienza di convalida. Il gip del tribunale di Perugia, nel convalidare il provvedimento, ha disposto nei confronti del 24enne la custodia cautelare in carcere.

