Ferrara, ‘Marilyn Manson ospitato in convento di suore’

Marilyn Manson sarÃ ospitato dalle suore a Ferrara, in convento, in occasione del concerto dell’11 luglio

A dare la notizia Ã¨ il sindaco leghista Alan Fabbri, intervistato dall’emittente Radio Radio di Roma, che ha invitato il primo cittadino a intervenire sul dibattito nato attorno ai grandi spettacoli musicali nelle piazze storiche, dopo il concerto di Charlotte De Witte a Genova, il cui successo Ã¨ stato acclamato dalla sindaca Silvia Salis, presente sul palco a festeggiare insieme alla dj di fama internazionale.

Dal 2019 “abbiamo ospitato artisti molto diversi, non solo dj internazionali della techno, come Solomon, Paul Kalkbrenner, Peggy Gou e Paul van Dyk, ma anche artisti del calibro di Bruce Springsteen e Marilyn Manson, che sarÃ a Ferrara quest’anno, come anche Vasco Rossi, che aprirÃ da Ferrara il suo nuovo tour il 5 e 6 giugno. E se proprio vogliamo parlare di qualcosa di straordinario e ‘progressista’ – ha sottolineato Fabbri -, possiamo dire che a Ferrara proprio Marilyn Manson sarÃ ospitato dalle suore, in un convento”. (ANSA)