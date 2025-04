Botte e violenze sessuali sulla compagna, arrestato marocchino

MILANO, 05 APR – E’ stata salvata dal suo aggressore dagli agenti della Polizia locale che l’hanno sentita urlare da un’auto, mentre l’uomo che era con lei la stava picchiando. Sui polsi e sulle braccia aveva ben visibili i segni della presa violenta dell’uomo che in auto la stava schiaffeggiando. E’ così stato arrestato un marocchino di 25 anni che aveva con la donna di origine sudamericana una relazione da circa due anni.

Dal racconto della vittima, che vive all’estero ma è frequentemente in Italia, sono emersi numerosi episodi di violenza che non aveva mai denunciato perché l’uomo la minacciava di morte oltre a chiederle continuamente dei soldi.

Il primo episodio di violenza è del settembre 2023: la donna aveva ricevuto uno schiaffo talmente forte da sbattere la testa contro un furgone ed era stata soccorsa da un passante. Il secondo nel settembre 2024. L’uomo aveva proferito frasi offensive contro le donne. Lei aveva ribattuto ed era stata colpita con un forte schiaffo, oltre al fatto che lui le aveva preso 100 euro dalla borsetta. Inoltre aveva più volte subito violenze sessuali mai denunciate perché l’uomo minacciava di diffondere video dei loro rapporti.

Fino a quando ieri sera gli agenti della Polizia locale hanno visto un’auto parcheggiata male, hanno sentito le urla della donna e l’uomo è stato arrestato per stalking e lesioni. L’uomo deve rispondere anche di violenza sessuale ed estorsione.

Quando gli agenti della Polizia locale l’hanno sentita dopo aver presentato denuncia, la donna ha spiegato di non ricordare tutte le volte in cui era stata umiliata o picchiata ma ha raccontato che la violenza dell’uomo era aumentata sempre di più in due anni. Ha spiegato inoltre che la sua intenzione era di allontanarsi da lui, ma non ce l’aveva mai fatta in quanto era costantemente vittima di minacce dall’uomo che infastidiva anche suo figlio piccolo tanto che temeva per la sua incolumità. (ANSA)