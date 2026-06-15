Milano, raid notturno: vetrine danneggiate, saracinesche sventrate

Notte di spaccate e saracinesche sventrate in una delle zone dello shopping più centrali di Milano

Tra corso Vercelli, via San Michele del Carso, piazzale Baracca e corso Magenta diverse attività commerciali sono state danneggiate da un raid vandalico. Sull’episodio è intervenuta Deborah Dell’Acqua, vice coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che ha espresso solidarietà ai negozianti colpiti.

“Nella notte diverse attività commerciali tra Corso Vercelli, via San Michele del Carso, Piazzale Baracca e Corso Magenta hanno subito gravi danneggiamenti alle saracinesche. Un episodio che colpisce uno dei quadranti più centrali e frequentati della città e che riaccende il tema della sicurezza urbana”.

“Danni economici per chi lavora con sacrificio”

“Non stiamo parlando di una zona periferica o isolata, ma di un crocevia strategico della città. Eppure chi ha agito lo ha fatto indisturbato, prendendo di mira diverse attività commerciali e causando danni economici significativi a piccoli commercianti che ogni giorno lavorano con sacrificio per tenere vivi i nostri quartieri” ha aggiunto.

“Per molti esercenti non si tratta soltanto del danno materiale. Riparare una saracinesca forzata o danneggiata ha un costo importante che si aggiunge alle difficoltà che il commercio di vicinato già affronta tra aumento dei costi, concorrenza e calo dei consumi”.

E ancora: “Da troppo tempo denunciamo una situazione che continua a peggiorare. Furti, vandalismi, degrado e microcriminalità stanno diventando una presenza sempre più costante nella vita quotidiana dei milanesi. I commercianti sono esasperati e chiedono risposte concrete, non slogan”.

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