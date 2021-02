Grillo: ‘Draghi sembra che ci sia. Mi chiama “l’elevato”

“Anche lui è pieno di di soluzioni, è pieno di problemi sono le soluzioni perché i problemi alcuni magari passano, perché magari non sono più di moda. Io ho parlato e lui ha annuito sempre e mi ha ribadito il concetto che l’ambiente lo tiene in primis, il concetto del reddito e del ricovery Found. Sembra che ci sia. Aspettiamo un attimo, quindi chiedo di aver pazienza. Seguiamo un po’ questa persona qui che è in mezzo a tutta questa gente. E’ una persona così che mi chiama l’elevato, io non so come chiamarlo, lo chiamo supremo, ha anche il senso dell’umorismo. Io aspetterei un attimo a fare delle domande a cui voi dovete dare delle risposte, poi sarete voi a decidere che cosa dobbiamo fare, andare non andare mandare a f****** questo a f****** quell’altro vediamo un attimo. Vi chiedo un attimo di pazienza.”

Condividi