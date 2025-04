Trump tassa anche l’Ucraina: dazi del 10%

Trump ha imposto una tariffa del 10% anche sull’Ucraina, inserendola nel nuovo pacchetto di dazi globali. Trump ha detto che “in molti casi, l’amico è peggio del nemico” in materia di commercio.

Gli Usa hanno introdotto un dazio del 10% sull’Ucraina che determinerà una situazione “critica ma non complicata”. Lo afferma il ministro dell’Economia ucraino Yulia Sviridenko, come riporta Rbc. Sviridenko ha aggiunto che nel 2024 l’Ucraina ha esportato negli Stati Uniti 874 milioni di dollari e nello stesso periodo, negli Stati Uniti sono stati acquistati beni per un valore di 3,4 miliardi di dollari. rainews.it