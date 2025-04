Nato, Rutte: “ora spendiamo 700 miliardi in più rispetto al 2016”

“Non ci sono piani per un ritiro improvviso” delle forze statunitensi dall’Europa e e gli Usa restano “un alleato fidato, pienamente impegnato” ad onorare l’articolo 5 del Trattato dell’Atlantico del Nord, ma Washington chiede “da tempo” che gli alleati della Nato spendano “di più” per la loro difesa. Lo sottolinea il segretario generale della Nato Mark Rutte, a Bruxelles a margine della ministeriale Esteri.

“C’è la chiara aspettativa – aggiunge . che noi equilibriamo la spesa” degli altri alleati con quella americana. La “minaccia russa resterà per anni”, avverte Rutte. L’invito degli americani a spendere di più “non è nuovo”, da “molti anni” hanno invitato gli alleati a “spendere di più, ora spendiamo 700 miliardi in più rispetto al 2016″, quando iniziò il primo mandato presidenziale di Donald Trump, ma “dobbiamo fare di più”, conclude, ripetendo che la spesa per la difesa “di canadesi ed europei” dovrà superare “il 3%” del Pil. rainews.it