Violenza sessuale su due ragazze, espulso indiano

A suo carico c’era una condanna per violenza sessuale. In due distinte circostanze, nel 2021 e lo scorso anno, un 46enne cittadino indiano, già dipendente di un esercizio ricettivo di Bolzano, aveva avvicinato due giovanissime ragazze – di cui una minorenne – costringendole a subire ripetutamente atti sessuali.

Fermato da agenti di polizia nel corso di controlli effettuati nei giorni scorsi nel capoluogo altoatesino, l’uomo è stato sanzionato con un provvedimento di espulsione firmato dal questore di Bolzano Paolo Sartori. Scortato al Cpr di Potenza, verrà imbarcato quanto prima – riporta una nota della Questura – su un volo per l’India.

E sempre a seguito degli ultimi controlli a Bolzano altri due provvedimenti di espulsione hanno colpito due cittadini tunisini: il primo riguarda un 19enne con precedenti per furto e minacce, sorpreso all’interno di un condominio di via Torino dove tornava spesso a minacciare gli inquilini. Proprio gli abitanti dello stabile, esasperati, avevano chiesto l’intervento della polizia. Espulsione anche per un 38enne con precedenti legati allo spaccio di droga e già arrestato per evasione.

