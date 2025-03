Salvini: ‘Von der Leyen tedesca fa gli interessi dei tedeschi’

“La Von der Leyen fa gli interessi dei tedeschi, è una tedesca che serve agli interessi dei tedeschi”

Lo ha detto a Padova Matteo Salvini, a margine dell’evento della Lega. “Ci dicevano – ha aggiunto Salvini – che non si poteva far debito. Se adesso improvvisamente per mano tedesca scopriamo che si può far debito, sicuramente non lo faccio per andare a comprare armi in Germania. Guarda caso alcune aziende automobilistiche tedesche si stanno trasformando in aziende belliche. Se la Von der Leyen fa l’interesse dei tedeschi, la Lega e il governo italiano fanno l’interesse degli italiani”, ha concluso. ANSA – foto Ansa