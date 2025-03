Pd, anche Zingaretti in gita a Ventotene

“Chi non è venuto non credo che sia contro, forse aveva altre cose da fare. Io sono contento di esserci, però”. Lo ha detto il capodelegazione Pd in Ue, Nicola Zingaretti, conversando con i giornalisti sul traghetto che lo stava portando a Ventotene.

Conte? “Io penso che sia anche giusto che non ci sia, perché questa è un’iniziativa del Partito Democratico e noi non possiamo pretendere che tutti siano ovunque. Non c’è nessuna polemica in questo atto e non va vista come una polemica. Io sono d’accordo che ognuno sta in queste battaglie come decide di esserci. Conte ha detto chiaramente quello che pensa. Noi vogliamo stare nella partita con la nostra identità ed è giusto che sia così. L’importante è che tutti lavoriamo per tentare di costruire una proposta unitaria al termine”. rainews.it