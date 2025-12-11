Zingaretti: ‘non permetteremo di demolire la UE’

“Il manifesto di diverse personalitÃ europee dice la veritÃ di fronte ai rischi di declino dell’Europa: il problema non Ã¨ l’Unione ma la debolezza e l’inadeguatezza delle risposte dei Governi europei di questo tempo. Occorre muoversi per recuperare la nostra autonomia strategica con scelte chiare: piÃ¹ integrazione, piÃ¹ investimenti, mercato unico, piÃ¹ attenzione alla coesione, rafforzamento della politica estera comune la realizzazione del progetto della difesa comune europea.
Questa Ã¨ la sfida e le cose da fare per essere all’altezza di questo tempo. Scelte che le destre nazionaliste, in realtÃ complici di Trump e subalterne a Putin, non vogliono realizzare per demolire l’Europa. Non lo permetteremo”. Lo scrive Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al parlamento europeo. (ITALPRESS)