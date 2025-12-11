Zingaretti: ‘non permetteremo di demolire la UE’

ImolaOggi News 2025, POLITICA

Nicola Zingaretti

“Il manifesto di diverse personalitÃ  europee dice la veritÃ  di fronte ai rischi di declino dell’Europa: il problema non Ã¨ l’Unione ma la debolezza e l’inadeguatezza delle risposte dei Governi europei di questo tempo. Occorre muoversi per recuperare la nostra autonomia strategica con scelte chiare: piÃ¹ integrazione, piÃ¹ investimenti, mercato unico, piÃ¹ attenzione alla coesione, rafforzamento della politica estera comune la realizzazione del progetto della difesa comune europea.

Questa Ã¨ la sfida e le cose da fare per essere all’altezza di questo tempo. Scelte che le destre nazionaliste, in realtÃ  complici di Trump e subalterne a Putin, non vogliono realizzare per demolire l’Europa. Non lo permetteremo”. Lo scrive Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al parlamento europeo. (ITALPRESS)

Giornalista norvegese: “La UE opera come la mafia”

Articoli correlati

Elly Schlein

Critiche alla UE, Schlein: “Vogliono dividerci”

Trump

Trump: “in UE Paesi decadenti e leader deboli”

Unione Europea

Giornalista norvegese: “La UE opera come la mafia”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *