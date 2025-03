Covid, Gen. Lunelli: ‘la non applicazione del piano pandemico ha causato un eccesso di mortalità’

di Daniele Giovanardi – 18 Marzo 2025. Il Generale Pier Paolo Lunelli (gia’ Comandante della Scuola interforze per la difesa biologica, esperto in pianificazione e logistica), e’ audito dalla Commissione parlamentare d’inchiesta per la Sars-Cov-2. Conferma che la non applicazione di alcun piano pandemico sotto il governo Conte e il Ministro della Salute Speranza ha provocato un eccesso di mortalità’.

Fra il Marzo 2020 e il Gennaio 2022 la Germania, che aveva un piano pandemico, ha avuto 1099 morti in eccesso per milioni di abitanti; la Svezia, 990 morti in eccesso per milione di abitanti. La Spagna, che navigava a vista come l’Italia ha avuto 2019 morti in eccesso per milione di abitanti; all’Italia il record negativo con 2950 morti in eccesso per milione di abitanti. Il Generale ha poi sottolineato che la Protezione civile attivata nel Gennaio 2020 non era abilitata ad operare nella pandemia.