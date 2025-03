UE, Kallas: ‘Usa cercano difese aeree aggiuntive per Kiev’

La ricerca di aiuti supplementari in materia di difesa anti-aerea per l’Ucraina evocata dal presidente americano Donald Trump, poco dopo il colloquio telefonico con Zelensky, è accolta con favore dall’Alta rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri Kaja Kallas.

“Accolgo con grande favore l’annuncio del Presidente Trump che gli Stati Uniti stanno cercando di trovare difese aeree aggiuntive per l’Ucraina. Questo è estremamente importante. E naturalmente, oggi stiamo discutendo di cos’altro possiamo fare”, ha affermato Kallas al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles. (askanews)