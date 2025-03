Kallas: ‘fino a 40 miliardi a Kiev, c’è sostegno politico’

Il piano della Kallas per il sostegno militare a Kiev prevede che gli Stati forniscano aiuti per almeno 20 miliardi di euro che potrebbero salire a 40

BRUXELLES, 17 MAR – “C’è un ampio sostegno politico” all’iniziativa per sostenere l’Ucraina militarmente nel 2025 con maggiori aiuti militari, sino a 40 miliardi, “ma ci sono molti dettagli che devono ancora essere studiati e devono essere coinvolti i ministri della difesa”. Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al Consiglio Affari Esteri. (ANSA).

Il piano dell’alto rappresentante Ue Kaja Kallas per rafforzare militarmente Kiev – nell’ambito di un’iniziativa volontaria da affiancare ad altre – prevede che gli Stati forniscano all’Ucraina aiuti per “un valore provvisorio di almeno 20 miliardi di euro” che potrebbe poi salire a “40 miliardi, in base alle esigenze”.

Lo si legge nell’ultima bozza che include anche l’ipotesi di una ripartizione dei contributi “in linea con il peso economico” (ad esempio il Reddito nazionale lordo)”. Come “primo passo gli Stati aderenti si impegnerebbero al Consiglio europeo di marzo a fornire 2 milioni di munizioni d’artiglieria pesante nel 2025”. tgcom24.mediaset.it