In questo video, l’europarlamentare Antonio Maria Rinaldi spiega come e perché Gentiloni ‘commissario‘ non può fare gli interessi dell’Italia anche volendo. E non vorrebbe.

Il motivo è banale. Gli hanno tolto molte delle deleghe che aveva il suo predecessore Moscovici. Gentiloni è un commissario commissariato da Dombrovskis.

(da facebook)

