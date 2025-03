Anziane sedate e rapinate, condannata badante ucraina

‘Madame sonnifero’, la donna ucraina di 50 anni accusato di aver narcotizzato e rapinato alcune anziane è stata condannata in rito abbreviato a un anno e quattro mesi per aver derubato 300 euro a una 92enne, allettata a seguito di un ictus, ad aprile del 2023 e, sempre lo stesso mese, per aver derubato 400 euro a un’altra anziana, una donna di 86 anni. Nel procedimento, la donna assistita dall’avvocato Antonino Castorina, è stata assolta per il furto ai danni di un’altra coppia di anziana.

La 50enne, in rito abbreviato, è stata condannata a un anno e 4 mesi. “Il quadro probatorio a carico della donna in questo procedimento era frammentario e parziale e in gran parte basato su dati suggestivi che siamo riusciti a scardinare riuscendo a ottenere un assoluzione piena per un episodio del 2022 per il quale la presunta parte offesa si era perfino costituita parte civile. – ha commentato l’avvocato Castorina – Una volta lette le motivazioni valuteremo il da farsi, anche in ragione del fatto che sono evidenti una serie di contestazioni a catena che andrebbero comunque messe in continuazione. Oggi ci riteniamo parzialmente soddisfatti ma comunque contenti che piano. Piano si stia facendo verità rispetto a quella che era la ricostruzione iniziale”.

Una pena che si accumula a un’altra condanna, quella che ‘Madame sonnifero’ ha subito e per la quale deve scontare ancora 4 anni e 2 mesi per due rapine aggravate realizzate a Ostia e al Tuscolano. Sulla donna, inoltre, pende anche un terzo procedimento per fatti analoghi.

