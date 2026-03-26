Milano, 92enne spara alla badante

MILANO, 26 MAR – Un anziano di 92 anni ha sparato un colpo di pistola alla sua badante romena di 46 anni in un’abitazione di viale Faenza a Milano. E’ accaduto nel primo pomeriggio. Non si conoscono le condizioni della donna che Ã¨ stata portata in ospedale dagli operatori del 118 ma non sembra in pericolo di vita. Sull’episodio indaga la Polizia.

L’uomo ha estratto l’arma e sparato al culmine di una lite con la donna che Ã¨ stata colpita all’addome da un colpo e gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura stanno cercando di stabilire se il colpo sia partito accidentalmente, anche a causa dell’Ã¨tÃ dell’uomo, oppure sia stato un gesto intenzionale. La badante Ã¨ ora ricoverata all’ospedale di Rozzano dove Ã¨ stata sottoposta a un intervento. (ANSA)